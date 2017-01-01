Канадська поліція підтвердила інформацію про загиблих під час стрілянини в мечеті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За попередніми даними загинули п'ять осіб

В результаті стрілянини в Ісламському культурному центрі Квебека загинули кілька людей. Інформацію підтвердили правоохоронці, пише газета Le Dovoir.

Як розповів представник служби поліції Квебеку Етьєн Дойон, поліція затримала двох підозрюваних в організації стрільби. Також він повідомив про кількох загиблих, проте не назвав їх точного числа.

«Мені повідомили, що тут був стрілянина, повідомили, що той, хто стріляв встиг перезарядити зброю тричі. Також мені сказали, що загинули принаймні п'ять осіб», - цитує газета слова глави Ісламського центру Мухаммед Янгі.

Нагадаємо, в Ісламському культурному центрі в Квебеку, Канада, відбулася стрілянина, в результаті якої загинули п'ятеро людей. Двоє підозрюваних затримані.