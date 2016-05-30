Канадські науковці виявили незвичне атмосферне явище

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Фото abc.net.au

Оскільки дослідники ще не дали класифікацію новому явищу, назвали його Стів

Учені канадського Університету Калгарі займаються дослідженням атмосферного феномену – світлового шлейфа, який спершу вважали протонною дугою.

Оскільки дослідники ще не дали класифікацію новому явищу, назвали його «Стів», пише Українська правда.

Таке ім'я науковці обрали на честь мультика «Лісова братва», персонажі якого «Стівом» називали ті об'єкти та явища, у яких не були впевнені.

Крім того, така назва пасує до абревіатури STEVE (Sudden Thermal Emission from Velocity Enhancement) – «раптова термальна емісія від збільшення швидкості».

Твердження про те, що світлове явище не є протонною дугою спростовує професор Університету Калгарі Ерік Донован.

Дослідник стверджує, що протонні дуги непомітні на знімках, однак і не може описати побачений атмосферний феномен.

Щоб дізнатися більше про зафіксований феномен, Донован із колегами звернувся до підрозділу Swarm Європейського космічного агентства, яке займається дослідженням магнетичних полів Землі.

Коли супутник Swarm розташувався поблизу відкритого світлового шлейфа, він зафіксував температуру 3000 градуси Цельсія та визначив його розташування на 300 км над поверхнею Землі.

Дані супутника також показали, що атмосферне явище завширшки є 25 км, воно рухається на 6 км за секунду швидше, ніж об'єкти в його оточенні.

«Виявилося, що «Стів» з'являвся доволі часто, але ми ніколи не помічали його раніше. Зафіксувати його вдалося завдяки обсерваторіям на Землі», – розповів Донован.

Незабаром професор Донован з колегами планує опублікувати перші спостереження та дослідницькі дані щодо нового атмосферного явища.