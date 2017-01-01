Канадські програмісти створять соцмережу Ukrainians за чотири місяці

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Соціальні мережі

Станом на 13:00 23 травня на українську соцмережу вже підписалося понад 67 тисяч осіб

Команда програмістів з Канади StartupSoft почала створення української соціальної мережі Ukrainians.

Про це йдеться на головній сторінці майбутньої соцмережі.



Програмісти були готові почати роботу, коли на соцмережу підпишеться 50 тис. людей. Станом на 13:00, 23 травня, підписалося вже понад 67 тис.



«Перша мета в 50 тис. передплатників досягнута, а значить, розробку української соціальної мережі починаємо вже сьогодні», - заявила співзасновниця соцмережі Ukrainians Олександра Струмчинська.



Соцмережу Ukrainians хочуть створити всього за чотири місяці відразу для трьох платформ - web, iOS і Android.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Разом з тим в Адміністрації президента визнали неможливість блокування російських соцмереж на 100%.

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