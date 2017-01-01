Канадські винищувачі підняли для перехоплення бомбардувальників РФ

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Російський Ту-95

Канада вперше за три роки підняла в небо винищувачі для перехоплення російського військового літака на Крайній півночі

Канада підняла у повітря два винищувачі для перехоплення російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 над Північним льодовитим океаном.

Про це CBC News розповіла речниця Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки Дженіфер Стадник, повідомляє «Укрінформ».

«Стадник повідомила, що росіяни не порушували повітряний простір США чи Канади та діяли «безпечно і професійно» перед тим, як повернутися на базу», - пише СВС.

Цей випадок, коли канадським винищувачам довелося підніматися у повітря для перехоплення російського військового літака на Крайній півночі, став першим за останні три роки.

Літаки Ту-95 створені, щоб нести бомби у ядерному спорядженні.

Нагадаємо, винищувачі НАТО у 2016 році близько 780 разів по тривозі піднімалися в повітря з військових баз в Європі для візуальної ідентифікації та супроводу літаків повітряно-космічних сил РФ