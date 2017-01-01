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    Канадські винищувачі підняли для перехоплення бомбардувальників РФ

    • Сьогодні, 03:24
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    Російський&nbsp;Ту-95
    Російський Ту-95

    Канада вперше за три роки підняла в небо винищувачі для перехоплення російського військового літака на Крайній півночі

    Канада підняла у повітря два винищувачі для перехоплення російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 над Північним льодовитим океаном.

    Про це CBC News розповіла речниця Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки Дженіфер Стадник, повідомляє «Укрінформ».

    «Стадник повідомила, що росіяни не порушували повітряний простір США чи Канади та діяли «безпечно і професійно» перед тим, як повернутися на базу», - пише СВС.

    Цей випадок, коли канадським винищувачам довелося підніматися у повітря для перехоплення російського військового літака на Крайній півночі, став першим за останні три роки.

    Літаки Ту-95 створені, щоб нести бомби у ядерному спорядженні.

    Нагадаємо, винищувачі НАТО у 2016 році близько 780 разів по тривозі піднімалися в повітря з військових баз в Європі для візуальної ідентифікації та супроводу літаків повітряно-космічних сил РФ

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