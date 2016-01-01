Канадський депутат закликав до підписання «оборонної» угоди з Україною

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«Жодне міжнародне партнерство ніколи не визнає Донбас чи Крим будь-чим іншим, ніж територією України», зазначив депутат

Замість відновлення діалогу з Росією Канада повинна продовжувати політику її ізоляції.

Таку думку висловив тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан, повідомляє «Укрінформ».

«Замість нормалізації відносин, як цього прагне глава Міністерства закордонних справ Стефан Діон та прем’єр-міністр Джастін Трюдо, ми маємо продовжувати ізолювати Росію», – вважає Безан.

Він також закликав офіційну Оттаву підтримати українців, підписавши нарешті Угоду про співробітництво між Міністерствами оборони Канади та України.

«Ми маємо переконатися, що Україна має засоби, тренування та достатньо зброї, аби дати відпір гібридній війні, яку Росія веде на Донбасі. Ми маємо стримати її та витіснити з України», – зазначив політик.

За його словами, «жодне міжнародне партнерство ніколи не визнає Донбас чи Крим будь-чим іншим, ніж територією України».

Нагадаємо, у листопаді під час зустрічі віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе із міністром оборони Канади Харджитом Саджаном вдалося нарешті остаточно домовитися про підписання цієї міжвідомчої Угоди. З того часу оборонні відомства обох країн узгоджують найзручнішу дату організації церемонії підписання.