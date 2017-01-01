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    Канадський політик обіцяє надати Україні летальну зброю, якщо переможе на виборах

    • Сьогодні, 16:47
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    Кріс Александер
    Кріс Александер

    Також Александер виступив за організацію Канадою допомоги у лікуванні українських ветеранів

    Канада має надати Україні летальну зброю для захисту суверенітету держави від російської агресії. Про це йдеться у передвиборній програмі кандидата на посаду глави Консервативної партії Канади Кріса Александера, повідомляє «Укрінформ».

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    «Як лідер Консервативної партії та прем'єр-міністр я активізую канадське оборонне партнерство з Україною, розширивши навчання українських сил в рамках операції UNIFIER, надавши летальну зброю для захисту території та суверенітету України, підписавши угоди про співробітництво у сфері оборони та розвинувши нові напрями», - йдеться у документі.

    Окрім цього, Александер виступив за організацію Канадою допомоги у лікуванні українських ветеранів. «Я запроваджу партнерство із Україною заради запобігання та лікування бойових травм, а також запобігання, діагностування та лікування посттравматичного стресового розладу й інших виробничих стресових травм в Збройних силах України», - зазначається у документі.

    Як відомо, вибори лідера Консервативної партії Канади відбудуться у травні цього року. Наразі партія є другою за чисельністю у федеральному парламенті Канади та має титул офіційної опозиції. Поки що єдиного лідера серед кількох кандидатів на голову партії немає, однак Кріс Александер, який був міністром громадянства та імміграції у попередньому канадському уряді, має гарні шанси на перемогу. Наступні ж федеральні парламентські вибори у Канаді, за результатами яких буде призначено прем'єр-міністра, мають відбутися восени 2019 року.

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