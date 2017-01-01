Канадський полковник отримав престижну відзнаку за службу в Україні

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Канадські військові в Україні

Військового нагородив особисто генерал-губернатора Канади

Перший командувач канадської оперативної групи в Україні полковник Джейсон Гіні отримав нагороду за свою службу в Україні. Хрест за почесну службу Гіні отримав із рук генерал-губернатора Канади Девіда Джонстона, повідомляє «Укрінформ».

«Видатні лідерські здібності полковника Джейсона Гіні, його професіоналізм та відданість сформували структуру оперативної групи, а особливі стосунки, які він розвинув із посольством Канади в Україні та ЗСУ, справили вирішальний вплив на місію. Полковник багато зробив для збільшення можливостей України зберегти свій суверенітет, безпеку та стабільність», - йшлося у нагородному листі.

Зазначимо, що полковник Гіні з серпня 2015-ого по січень 2016-ого був першим командувачем канадської тренувальної місії UNIFIER в Україні.

Нагорода за почесну службу щороку вручається канадським військовим, які вчинили винятковий вчинок, прославивши свою країну.

Як повідомляв «Главком», Канада продовжить місію військових інструкторів в Україні.