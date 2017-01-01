Канцлер Австрії виступив за перегляд санкцій проти Росії

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Крістіан Керн

Австрійський канцлер підтримує часткове скасування санкцій проти РФ

Канцлер Австрії Крістіан Керн закликав переглянути санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, австрійський канцлер заявив про необхідність створення іншої концепції, яка принесла б більше користі і не була б настільки економічно шкідливою для Європи. Він також заявив, що підтримує часткове скасування санкцій в обмін на прогрес у дотриманні мінських угод.

«Австрії було б краще. Концепція, згідно з якою ми вводимо санкції і отримуємо хороший результат від Росії, не спрацювала. Нам потрібна інша концепція. Але ми маємо визнати, що скасування санкцій мусить йти поряд з виконанням мінських угод», - заявив Керн.

Як відомо, постійний представник США в ООН Ніки Хейлі заявляла, що спроби Росії з дестабілізації України є одним із найсерйозніших викликів для всієї Європи. Хейлі також зазначила, що Сполучені Штати не повинні покращувати свої відносини з Росією за рахунок інтересів своїх союзників у Європі