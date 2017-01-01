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    Кандидат на посаду держсекретаря США: Росія не враховує інтереси Америки

    • Сьогодні, 17:32
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    Рекс Тіллерсон
    Рекс Тіллерсон

    Тіллерсон згадав про Росію в контексті «загроз у мінливому світі»

    Росія у своїх діях «не враховує інтереси США», заявив кандидат на пост держсекретаря США Рекс Тіллерсон.

    «У той час як Росія шукає поваги і значущості на міжнародній сцені, її нещодавні дії не враховують американські інтереси», – сказав Тіллерсон на слуханнях щодо затвердження його кандидатури в комітеті Сенату з міжнародних відносин. Водночас він не уточнив, про які конкретно дії йдеться.

    Тіллерсон згадав про Росію в контексті «загроз у мінливому світі». У тому ж контексті він згадав про Китай. «Наші відносини з Китаєм були і дружніми, і ворожими», – зауважив Тіллерсон.

    Як повідомлялося, Путін очолив рейтинг «головних негідників світу» за версією Bild. Президента РФ визнано значно небезпечнішим за главу терористичного угруповання «Ісламська держава».

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