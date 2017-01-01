Кандидат на посаду голови Держбюро розслідувань Горащенков: Конкурс має бути розблокований

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Кандидат на посаду директора Державного бюро розслідувань Олексій Горащенков

На думку Горащенкова, боротьба кандидатів на посади керівництва ДБР вже давно вийшла за межі конкурсу

Кандидат на посаду директора Державного бюро розслідувань Олексій Горащенков закликав конкурсну комісію, яка здійснює відбір на посади у ДБР, повторно звернутися до Кабміну щодо термінового затвердження порядку проведення тестування на поліграфі з метою прискорити визначення результатів конкурсу. Про це йдеться у його зверненні до конкурсної комісії.

Встановлення Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа передбачено ст.26 Закону України «Про Державне бюро розслідувань». Як зазначали ЗМІ, затягування з затвердженням порядку такого дослідження значно затримує процес створення ДБР та може стати причиною зриву строків початку роботи нового відомства, яка, згідно з законом, має розпочатися не пізніше 20 листопада 2017 року.

«Звернення членів конкурсної комісії до Кабінету Міністрів щодо необхідності якнайшвидшого затвердження такого Порядку ігноруються, порушуються встановлені законом строки проведення спецперевірки кандидатів та їх люстраційної перевірки. І це вже не кажучи про необхідність прийняття парламентом низки важливих законодавчих змін у чинне законодавство з метою забезпечення такої діяльності ДБР, яку від нього очікує українське суспільство», - заявив Горащенков.

На думку Горащенкова, боротьба кандидатів на посади керівництва ДБР вже давно вийшла за межі конкурсу, а зволікання конкурсної комісії з проведенням психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа тільки підсилює відчуття щодо можливого зовнішнього тиску на процес обрання керівництва ДБР.

«Останнім часом щодо мене в різноманітних ЗМІ та електронних виданнях невідомими мені особами поширюється неправдива інформація з метою моєї дискредитації перед членами комісії зокрема та українським суспільством загалом. Цей тиск на мене та членів моєї сім’ї розпочався з того моменту, як деякі журналісти самостійно визначили окремих прохідних кандидатів на посаду Директора ДБР, ігноруючи той факт, що насправді фіналістів 19 осіб. Я вважаю цей тиск не тільки добре спланованою та спрямованою на мене атакою з метою дискредитації та пониження моїх шансів на перемогу, а й прямим тиском на членів конкурсної комісії, що має за ціль сформувати у них хибне враження стосовно моєї особи», - зазначив він.