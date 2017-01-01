Кандидат у постпреди США в ООН заявила, що готова тиснути на Росію

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Nikki R. Haley

Гейлі також заявила, що американська сторона не відмовиться від допомоги росіян у боротьбі з ІДІЛ

Номінант на посаду постійного представника США при ООН Ніккі Гейлі (Nikki R. Haley) вважає Крим українським та готова розглядати нові санкції проти Росії в разі невиконання нею досягнутих раніше зобов'язань.

Про це вона заявила в середу під час слухань у Комітеті Сенату США з питань міжнародних відносин.

«Ми (нова адміністрація – ред.) маємо показати росіянам незадоволення тим, що відбувається в Україні, в Криму, а також ситуацією в Сирії», - заявила Гейлі.

Водночас, вона зауважила, що американська сторона не відмовиться від допомоги росіян у боротьбі з ІДІЛ та з іншими спільними загрозами.

У відповідь на прямі запитання, чи законні дії Росії в Криму, Гейлі зазначила: «Те, що ми бачимо в Україні й Криму – це велике занепокоєння. Оскільки, на мою думку, Росія намагається переконатися, що може вторгнутися куди забажає, і продовжує вторгатися».

На уточнення сенатора Кардіна, чи згодна Гейлі з тим, що Крим – це Україна, а не Росія, кандидат на посаду постійного представника США при ООН підкреслила: «Так, ми повинні наголосити на цьому дуже чітко».

Що стосується ініціативи обраного президента США послабити санкції проти РФ, Гейлі висловила переконання, що «Росія повинна продемонструвати позитивні кроки перед тим, як США послаблять проти неї санкції».

Водночас, вона не виключила застосування додаткового тиску на Москву, якщо та не виконуватиме своїх зобов'язань. «Важливо, щоб ми зібралися разом - Рада національної безпеки і обраний президент - та розробили план щодо Росії: чого нам чекати від них, на що потрібно звернути увагу в майбутньому, як порушення приведуть до введення додаткових санкцій», - заявила Гейлі.

За її словами, у новій адміністрації очікують, що Росія продовжуватиме створювати проблеми. «Ми всі повинні бути обережними, і я не думаю, що нам потрібно довіряти їм (росіянам – ред.)», - зауважила Гейлі.