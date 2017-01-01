Кандидат у президенти Франції обіцяє примусити Путіна до врегулювання конфліктів

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Макрон додав, що неодмінно доб’ється поваги від Путіна,

Кандидат у президенти Франції Еммануель М Макрон додав, що неодмінно доб’ється поваги від Путіна, оскільки його із Москвою нічого не зв’язує.

«Якщо Росія буде виконувати свої зобов'язання, тоді ми поступово будемо скасовувати європейські санкції, і спільно з Німеччиною будемо налагоджувати політичне партнерство з Євросоюзом», – сказав Еммануель Макрон.

Раніше Макрон заявляв, що Франції не слід зближуватися з Росією, і вона потребує незалежності та співпраці з США і європейськими партнерами.

За даними соціологічних досліджень, Еммануель Макрон лідирує у президентських перегонах. Перший тур виборів у Франції відбудеться 23 квітня.