Кандидат в президенти Франції буде вимагати введення санкцій проти Польщі

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Кандидат в президенти Франції від руху «Вперед!» Еммануель Макрон

За словами Макрона, Польща «порушує» принципи Євросоюзу

Кандидат в президенти Франції від руху «Вперед!» Еммануель Макрон заявив, що буде вимагати введення санкцій проти Польщі, якщо стане главою держави.

За словами Макрона, Польща «порушує» принципи Євросоюзу.

«Коли права і цінності Євросоюзу не поважаються, я хочу (зажадати) введення санкцій», - заявив політик.

Як зазначається, Польща вступила в конфлікт з ЄС після низки реформ, які, на думку Брюсселя, порушують демократичний баланс. Зокрема, Варшаву критикують за відмову приймати біженців.

Клемент Бон, радник Макрона з питань Європи, заявив, що кандидат у президенти також хоче донести думку про «силу і надійніість» європейських цінностей до Росії, США та інших країн Європи.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.

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