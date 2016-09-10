  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Кандидат в президенти Франції Фійон заявив, що Росія «небезпечна»

    • Вчора, 23:31
    • Розсилка
    Кандидат від Консервативної партії в президенти Франції Франсуа Фійон і президент РФ Володимир Путін
    Кандидат від Консервативної партії в президенти Франції Франсуа Фійон і президент РФ Володимир Путін

    Раніше Фійон також називав Росію «великою нацією»

    Кандидат від Консервативної партії в президенти Франції Франсуа Фійон заявив, що Росія є «небезпечною» країною.

    Про це він заявив на прес-конференції в Парижі, повідомляє Bloomberg.

    Таку заяву Фійон зробив після того, як його суперниця на виборчих перегонах Марін Ле Пен провела зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Такий жест говорить про істотне відхилення Фійоном від курсу у «своїй зовнішній політиці», зазначає Bloomberg.

    За словами Фійона, Росія є країною з «політичним режимом, який не збігається з західною демократією».

    «Це небезпечна країна, і ми повинні ретельно розглянути, яку стратегію використовувати з нею», — сказав Фійон.

    Видання зазначає, що ще в січні цього року перед зустріччю з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, Фійон заявляв, що «наївно» думати, що Росію можна «поставити на коліна» за допомогою економічних санкцій.

    Раніше Фійон також називав Росію «великою нацією», пише Bloomberg.

    Читайте також
    Росія вибори партії Марін Ле Пен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ