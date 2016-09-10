Кандидат в президенти Франції Фійон заявив, що Росія «небезпечна»
- Вчора, 23:31
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Раніше Фійон також називав Росію «великою нацією»Кандидат від Консервативної партії в президенти Франції Франсуа Фійон заявив, що Росія є «небезпечною» країною.
Про це він заявив на прес-конференції в Парижі, повідомляє Bloomberg.
Таку заяву Фійон зробив після того, як його суперниця на виборчих перегонах Марін Ле Пен провела зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.
Такий жест говорить про істотне відхилення Фійоном від курсу у «своїй зовнішній політиці», зазначає Bloomberg.
За словами Фійона, Росія є країною з «політичним режимом, який не збігається з західною демократією».
«Це небезпечна країна, і ми повинні ретельно розглянути, яку стратегію використовувати з нею», — сказав Фійон.
Видання зазначає, що ще в січні цього року перед зустріччю з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, Фійон заявляв, що «наївно» думати, що Росію можна «поставити на коліна» за допомогою економічних санкцій.
Раніше Фійон також називав Росію «великою нацією», пише Bloomberg.