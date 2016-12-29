Кандидат у президенти Франції вважає анексію Криму законною

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Марін Ле Пен

Марін Ле Пен не бачить жодних підстав, щоб ставити під сумнів так званий референдум щодо приєднання Криму до РФ

Лідер французьких ультраправих, кандидат у президенти Марін Ле Пен заявила, що анексія українського Криму Росією «не була незаконною», оскільки на референдумі «люди проголосували за те, щоб приєднатися до Росії». Про це Ле Пен сказала в інтерв'ю французькій радіостанції BFMTV/RMC.

«Я не вірю, що там була незаконна анексія: був референдум, народ Криму захотів приєднатися до Росії», – сказала вона.

«Я не бачу жодних підстав, щоб ставити під сумнів цей референдум», – додала вона.

Як відомо, в Європейському союзі неодноразово заявляли, що позиція ЄС щодо анексії Криму Російською Федерацією залишається чіткою та незмінною.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії до 31 липня наступного року через її дії в Україні.

Нагадаємо, нещодавно уперше в офіційних документах ООН Росія визнана державою-окупантом, а Автономна Республіка Крим та місто Севастополь – тимчасово окупованою територією.

Джерело: Європейська правда