Кандидатів на посаду голови Держбюро розслідувань перевірять на поліграфі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після проведення поліграфу з кандидатами проведуть фінальну співбесіду

Усі 19 кандидатів на посаду голови Державного бюро розслідувань пройшли спеціальну перервірку. Тепер на них чекає тест на поліграф.

Про це повідомили на засіданні конкурсної комісії з обрання керівництва ДБР.

Спецперевірка була одним з етапів відбору кандидатів на посаду голови Державного бюро розслідувань.

Претендентів перевіряли, зокрема, на наявність судимості, відповідність закону про люстрацію, а також правдивість інформації, вказаної у деклараціях.

Після проведення поліграфу з кандидатами проведуть фінальну співбесіду. За її результатами конкурсна комісія обере голову ДБР шляхом голосування.

Як зазначали ЗМІ, затягування з затвердженням порядку такого дослідження значно затримує процес створення ДБР та може стати причиною зриву строків початку роботи нового відомства, яка, згідно з законом, має розпочатися не пізніше 20 листопада 2017 року.

Джерело: Громадське