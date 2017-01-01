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    Кандидатів на посаду голови Держбюро розслідувань перевірять на поліграфі

    • Вчора, 23:57
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    Після проведення поліграфу з кандидатами проведуть фінальну співбесіду

    Усі 19 кандидатів на посаду голови Державного бюро розслідувань пройшли спеціальну перервірку. Тепер на них чекає тест на поліграф.

    Про це повідомили на засіданні конкурсної комісії з обрання керівництва ДБР.

    Спецперевірка була одним з етапів відбору кандидатів на посаду голови Державного бюро розслідувань.

    Претендентів перевіряли, зокрема, на наявність судимості, відповідність закону про люстрацію, а також правдивість інформації, вказаної у деклараціях.

    Після проведення поліграфу з кандидатами проведуть фінальну співбесіду. За її результатами конкурсна комісія обере голову ДБР шляхом голосування.

    Як зазначали ЗМІ, затягування з затвердженням порядку такого дослідження значно затримує процес створення ДБР та може стати причиною зриву строків початку роботи нового відомства, яка, згідно з законом, має розпочатися не пізніше 20 листопада 2017 року.

    Джерело: Громадське

    ЗМІ
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