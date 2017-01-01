Кандидатів на посаду голови Держбюро розслідувань перевірять на поліграфі
- Вчора, 23:57
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Після проведення поліграфу з кандидатами проведуть фінальну співбесідуУсі 19 кандидатів на посаду голови Державного бюро розслідувань пройшли спеціальну перервірку. Тепер на них чекає тест на поліграф.
Про це повідомили на засіданні конкурсної комісії з обрання керівництва ДБР.
Спецперевірка була одним з етапів відбору кандидатів на посаду голови Державного бюро розслідувань.
Претендентів перевіряли, зокрема, на наявність судимості, відповідність закону про люстрацію, а також правдивість інформації, вказаної у деклараціях.
Після проведення поліграфу з кандидатами проведуть фінальну співбесіду. За її результатами конкурсна комісія обере голову ДБР шляхом голосування.
Як зазначали ЗМІ, затягування з затвердженням порядку такого дослідження значно затримує процес створення ДБР та може стати причиною зриву строків початку роботи нового відомства, яка, згідно з законом, має розпочатися не пізніше 20 листопада 2017 року.
Джерело: Громадське