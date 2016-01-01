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    Кандидатів у Верховний суд «проб'ють» по поліцейських базах

    • 26 Грудня, 15:46
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    Сергій Козьяков
    Сергій Козьяков

    Будуть перевірятися чи видаватися кандидатам ті чи інші довідки, чи справжніми є дипломи про вищу освіту

    Кандидати до участі в конкурсі на посади суддів касаційних судів Верховного Суду обов’язково пройдуть ретельну спецперевірку.

    Про це голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков сказав на прес-конференції у понеділок.

    «Процедура робиться в рамках закону. Це національна поліція України на наш запит дасть відповідь, чи є щось неприємне на кандидата або ж усе нормально, державна судова адміністрація, Національне агентство з питань запобігання корупції, національна комісія цінних паперів та фондового ринку, головне територіальне управління юстиції у місті Києві, Міністерство освіти та науки України, департаменти охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Міністерство оборони України», - сказав Козьяков.

    За його словами, наприклад, будуть перевірятися чи видаватися кандидатам ті чи інші довідки, чи справжніми є дипломи про вищу освіту та інша не менш важлива інформація.

    «Можу сказати, що не завжди приходить відповідь позитивна», - додав голова ВККС.

    Крім того, додав він, після проведення другого етапу конкурсу відбудеться достатньо буде серйозний відсів кандидатів, а список тих, хто залишився кандидатом буде переданий у Національне антикорупційне бюро. «У нас уже є домовленість. Вони вже чекають цей список», - сказав Козьяков.

     

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