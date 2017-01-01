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    Карасьов про об'єднання націоналістів: Україні потрібні сили, які не розколюють, а об'єднують країну

    • Сьогодні, 17:23
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    Об'єднання націоналістів
    Об'єднання націоналістів

    Політолог висловив експертну думку з приводу об'єднання трьох націоналістичних політичних проектів

    Об'єднання трьох сил виводить національно-патріотичну повістку на загальнонаціональний рівень, дає шанс пройти в парламент і впливати на політику всієї країни. Про це заявив Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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    Політолог висловив експертну думку з приводу об'єднання трьох націоналістичних політичних проектів. «Якось тихо в медіа пройшло об'єднання трьох національно-патріотичних сил: «Свободи», «Правого сектора» і «Національного корпусу». А з точки зору політологічної та політичної цей акт цікавий хоча б з кількох причин. Українські націоналісти частіше роз'єднувались, ніж об'єднувалися. Звідси і електоральна, і політична база, і сам націоналізм виступав регіональним, локальним, містечковим», - вважає Карасьов.

    На його думку, тепер об'єднання трьох сил виводить національно-патріотичну повістку на загальнонаціональний рівень. «При цьому будуть притирання і згладжування між локальними націоналізмами Заходу, Центру, Сходу. Ідеологічно націоналізм буде прагнути до сучасної версії правих в Європі. Ще один наслідок буде пов'язано з тим, що націонал-патріоти будуть змушені йти від радикальної вуличної риторики і переходити до помірної електоральної», - продовжує політичний експерт.

    Директор Інституту глобальних стратегій передбачає, що боротьба за виборця змусить ці політичні сили працювати не тільки зі своїми симпатиками, а й боротися за більш помірних, які, можливо, підтримують їх програму, але проти радикальних методів. «Права загальнонаціональна сила додасть конкуренції в партійне поле. У нової об'єднаної партії є шанс пройти в Раду і через парламент впливати на державну політику. Україні зараз потрібні різні політичні партії за ідеями і програмами, але загальнонаціональні, що працюють з виборцями в усіх регіонах, партії, які б не розколювали, а об'єднували і пов'язували країну», - резюмує політолог.

    Нагадаємо, 16 березня партії «Свобода», «Національний корпус» (колишній «Азов». - Ред.), «Правий сектор» підписали документ про об'єднання під назвою «Національний маніфест». Лідери політичних сил назвали підписання цього документа «початком хрестового походу проти цієї влади».

     

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