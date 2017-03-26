Катастрофа гелікоптера в Краматорську: винним загрожує 15 років тюрми

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Вертоліт впав на Донеччині 26 березня

Військовою прокуратурою сил АТО розпочато досудове розслідування

Військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за фактом катастрофи гелікоптера Мі-2 у Донецькій області.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Військовою прокуратурою сил АТО розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст. 416 КК України (порушення правил польотів, що спричинило катастрофу літального апарату).

«Установлено, що 26.03.2017 близько 15 години поблизу блокпосту у районі населеного пункту Малинівка Слов'янського району Донецької області сталось падіння та загоряння гвинтокрилу Мі-2, 18-ї окремої бригади армійської авіації Збройних Сил України, який виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок катастрофи військовослужбовці Збройних Сил України – три члени екіпажу та два пасажири загинули.

Попередня причина падіння – зіткнення з лінією електропередач.

На цей час вживаються заходи для встановлення обставин події та винних осіб.

26 березня неподалік Краматорська на Донеччині зазнав авіакатастрофи військовий гелікоптер Мі-2.

Пізніше стало відомо, що у катастрофі гелікоптера під Краматорськом загинуло 5 людей.

Військовий вертоліт Мі-2 розбився неподалік Краматорська через зіткнення з лінією електропередач.