Катастрофа літака в Бішкеку: опубліковані перші фотографії

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В аварії турецького вантажного літака в Киргизії загинули більше 30 осіб

Кількість загиблих в результаті аварії вантажного літака Boeing 747 Turkish Airlines, який впав на дачне селище при заході на посадку в аеропорту Манас під Бішкеком, перевищило 30 чоловік, передає ІА «24.kg» з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Киргизії.

«На даний момент дані за загиблими в результаті аварії літака уточнюються, списки різняться, але мова йде не менше ніж про 30 загиблих з числа місцевих жителів і членів екіпажу. Рахунок йде на десятки», - зазначили у відомстві.

Відзначається, що на місці НП знаходиться міністр охорони здоров'я Киргизії Талантбек Батиралієв.

За даними міністерства охорони здоров'я, з місці події були госпіталізовані вісім осіб, з них шестеро дітей. У всіх постраждалих важкі множинні травми і опіки.

Раніше повідомлялося, що під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.