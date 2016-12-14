Катастрофа МН17: куратор доставки «Бука» на Донбас живе в маєтку в Ростовській області

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Генерал Сергій Дубинський (Хмурий)

Російський генерал «Хмурий» награбував у Донецьку чималі статки

Російський генерал Сергій Дубинський («Хмурий»), який керував доставкою «Буку» на Донбас, з якого 17 липня 2014 року збили літак рейсу МН17, живе у Ростовській області. Про це в ефірі Еспресо.TV заявив перекладач звіту Bellingcat Кирило Михайлов.

«Сергій Дубинський – «Хмурий» - служив в різних гарячих точках у складі російської армії. У квітні-травні 2014-го він поїхав разом з Гіркиним на Донбас. У Донецьку він безпосередню курував поставки бойової техніки з Росії. Зокрема і установкою «Бук». Він курував доставкою «Бука» з Донецька в поле південніше Сніжного, звідки і був зроблений роковий постріл. Зараз відомо, що він живе на хуторі в Ростовській області. Там у нього непоганий дім», - розповів Михайлов.

Він пов'язує наявність гарного будинку з тим, що «Хмурий» награбував у Донецьку чималі статки. Відомо, що «спецназ ДНР», який очолював Дубинський, регулярно займався «віджимами». Про цю структуру серед самих сепаратистів ходять дурні чутки.

Нещодавно Росія на суді ООН заявила, що «Бук» передала бойовикам для захисту від ЗСУ.

Минулого місяця російський генерал «Хмурий» заперечив звинувачення у катастрофі МН17.

28 вересня 2016 року було оприлюднено попередні результати кримінального розслідування щодо збиття рейсу МН17. Комісія дійшла висновку, що «Боїнг» збили з території біля селища Первомайське поблизу Сніжного на Донеччині. Ця територія підконтрольна підтримуваним Росією бойовикам на сході України. Як сказано в доповіді, слідству відомі імена 100 осіб, які причетні до перевезення «Бука».

В російському МЗС назвали дані розслідування упередженими і політично мотивованими.

Тим часом уряд Нідерландів розглядає два варіанти притягнення до відповідальності винних у знищенні рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року.