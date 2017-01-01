Катастрофа під Бішкеком: МЗС перевіряє, чи не постраждали українці

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Місце катастрофи літака під Бішкеком

Посольство України перевіряє, чи не було серед пасажирів Boeing-747 українців

Посольство України у Киргизстані перевіряє, чи були українці серед пасажирів Boeing-747, що зазнав катастрофи під Бішкеком. Про це у Twitter повідомив Департамент консульської служби МЗС.

«Посольство України перевіряє, чи не було серед пасажирів Boeing-747, що зазнав катастрофи під Бішкеком, українців», - йдеться у повідомленні.

Посольство України перевіряє, чи не було серед пасажирів Boeing-747, що зазнав катастрофи під Бішкеком, українців. pic.twitter.com/4y3fjedqAw — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 16 января 2017 г.

Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу. Міністр охорони здоров'я Киргизстану Талантбек Батиралієв повідомляв про 32 загиблих.