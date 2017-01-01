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    Катастрофа під Бішкеком: МЗС перевіряє, чи не постраждали українці

    • Сьогодні, 10:28
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    Місце катастрофи літака під Бішкеком
    Місце катастрофи літака під Бішкеком

    Посольство України перевіряє, чи не було серед пасажирів Boeing-747 українців

    Посольство України у Киргизстані перевіряє, чи були українці серед пасажирів Boeing-747, що зазнав катастрофи під Бішкеком. Про це у Twitter повідомив Департамент консульської служби МЗС.

    «Посольство України перевіряє, чи не було серед пасажирів Boeing-747, що зазнав катастрофи під Бішкеком, українців», - йдеться у повідомленні.

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    Нагадаємо, під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу. Міністр охорони здоров'я Киргизстану Талантбек Батиралієв повідомляв про 32 загиблих

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