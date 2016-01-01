Катастрофа Ту-154: «чорні скриньки» досі шукають, бо в них немає маяків

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Пошукова операція в Чорному морі

Міністр транспорту каже, що радіомаяки не передбачені в бортових самописцях Ту-154

Бортові самописці літака Ту-154 Міноборони РФ, що розбився біля Сочі, поки не знайдені, зараз ведеться їх пошук.

Про це заявив міністр транспорту Максим Соколов, повідомляє «Інтерфакс».

«Бортові самописці даного типу літака, на жаль, не обладнані радіомаяками, тому ми будемо їх шукати на дні, серед тих фрагментів літака, які, сподіваюся, збереглися», - заявив Соколов.

Він зазначив, що для цієї роботи прибувають водолази з МНС, а також глибоководні підводні апарати.

«Розгортається угруповання водолазів, які працюють на глибинах 40-60 метрів», - розповів Соколов.

Літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до Сирії на авіабазу Хмеймім.

Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено.