Катастрофа Ту-154: версію про теракт відкинуто остаточно

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Ту-154

Учасникам розслідування не вдалося встановити наслідків вибуху або технічного втручання ззовні

Версія про теракт на борту російського літака Ту-154, що розбився під Сочі 25 грудня, не знаходить підтвердження. Про це повідомило «Интерфаксу» джерело, знайоме з ходом розслідування.

«Перші дані розшифровки бортових самописців, а також аналіз стану уламків, в тому числі, відсутність слідів вибухових речовин, не залишає підстав для подальшого опрацювання версії, яку потенційно можна кваліфікувати як теракт», - сказало джерело.

Таким чином, учасникам розслідування не вдалося встановити наслідків вибуху або технічного втручання ззовні.

Крім того, серед основних версій більш не фігурують складні метеоумови. «На перший план виходять версії про технічний і людський фактори, які потенційно в сукупності могли призвести до катастрофи», - сказало джерело.

За його словами, комісія приділить особливу увагу технічному стану повітряного судна. «Будуть додатково уточнені параметри обслуговування літака, кваліфікація обслуговуючого персоналу аеродромних служб, льотного екіпажу, взяті проби палива», - сказало джерело.

Як відомо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Раніше повідомлялося, що на поверхню підняли 19 тіл загиблих у катастрофі.

Крім того всі основні фрагменти літака підняли на поверхню.

Третій бортовий самописець російського літака Ту-154, що зазнав катастрофи, виявився зруйнованим.