Катастрофа Ту-154. Водолази розповіли жахливі подробиці

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Фото КП

Рятувальники розповіли, чому знайдено так мало тіл

Пасажирів літака міноборони Росії, який зазнав аварії біля Сочі, буквально розірвало на частини. Про це повідомили водолази, які задіяні в рятувальній операції, пише КП.

«На жаль. Так буває при сильному ударі об воду. Загиблих буквально розриває на частини. Щось схоже я бачив під час аварії «Ейрбасу» вірменських авіаліній 10 років тому. Травми аналогічні», - сказав один з начальників пошуково-рятувального загону МНС РФ В'ячеслав Іващенко.

За його словами, водолази знаходять, в основному, великі деталі літака та особисті речі.

Телефони, планшети тут же піднімають нагору і відправляють на експертизу. Поки вдалося знайти 19 останків жертв авіакатастрофи.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.

Нагадаємо, третій бортовий самописець російського літака Ту-154, що зазнав катастрофи, виявився зруйнованим.

Раніше повідомлялося, що на поверхню підняли 19 тіл загиблих у катастрофі.

Крім того всі основні фрагменти літака підняли на поверхню.

Як повідомили у ФСБ, ознак теракту поки що не виявлено. Основними версіями катастрофи літака вважаються потрапляння у двигун сторонніх предметів, неякісне пальне, помилка пілота і технічна несправність