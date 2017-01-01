Катували праскою. Під Києвом злочинці пограбували старенького дідуся

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Увірвавшись до будинку, бандити почали бити чоловіка, потім зв'язали його і почали катувати, вимагаючи сказати, де заховані гроші

Під Києвом сталося зухвалий розбійний напад: троє невідомих увірвалися в один з будинків і жорстоко побили 77-річного пенсіонера з дружиною, пише «Обозреватель» із посиланням на власні джерела.

Злочин стався в ніч на середу, 1 березня, в одному з сіл Броварського району.

Увірвавшись до будинку, бандити почали бити чоловіка, потім зв'язали його і почали катувати праскою, вимагаючи сказати, де заховані гроші. Також бандити зв'язали 80-річну дружину господаря будинку.

В результаті грабіжникам вдалося відкрити сейф і забрати з нього гроші. Крім того, зловмисники забрали з собою нагороди, що належать пенсіонерові: ордена і зірку Героя Соціалістичної Праці.

Як повідомлялось, у Краматорську спіймали злочинця, що ледь не вбив чоловіка через квартиру.