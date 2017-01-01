Кайданки надягнули: суд змінив запобіжний захід екс-начальнику податкової служби Луганщини

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Олександр Антіпов

Для того, щоб знову вийти на волю Антіпов має сплати 100 мле грн

В ніч проти п'ятниці Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід на арешт з правом внесення 100 млн грн застави колишньому начальнику Державної податкової служби в Луганській області Олександру Антіпову. Правоохоронці відразу в залі суду одягли на екс-чиновника наручники.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

«Суд змінив запобіжний захід «вертолітному» екс-податківцю Луганщини із електронного браслета на арешт, застава замість 15 млн грн - 100 млн. Кайданки надягнули», - написав Луценко.

Нагадаємо, 29 травня Генпрокуратура подала апеляційну скаргу на рішення Печерського суду Києва, який відмовився заарештувати колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антіпова і відпустив його під заставу в розмірі 15 млн гривень.

У затриманого колишнього губернатора Луганської області, а пізніше начальника обласного управління Податкової адміністрації та начальника ГУ Міндоходів Олександра Антіпова раніше вилучено 3,8 млн дол. готівки.

У середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.