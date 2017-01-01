«Заощадження» Януковича-молодшого знову під арештом

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Гроші сина екс-президента у банку Порошенка були доступними лише три дні

Судді Печерського районного суду Києва не перестають дивувати різночитанням резонансної справи щодо мільйонів сина колишнього президента України Олександра Януковича. Починаючи з 26 грудня 2016 року, коли суддя Віталій Писанець дозволив переказати солідні суми з ліквідованого ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (ВБР) до Міжнародного інвестиційного банку (МІБ), який належить чинному президенту Петру Порошенку, почалася боротьба за гроші сина Януковича.

Спочатку 11 січня 2017 року Державна служба фінансового моніторингу України сповістила Генеральну прокуратуру про зупинення проведення видаткових фінансових операцій на рахунку у МІБ на підставі ч. 3 ст. 17 закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження».

Суддя Христина Тарасюк 25 січня арештувала 312,49 млн грн, які лежали в банку Порошенка, фактичним власником яких є Олександр Янукович.

Адвокати кинулися визволяти мільйони. 20 лютого суддя Писанець не задовольнив клопотання адвоката Олександра Салазського, котрий наполягав, що накладення арешту відбулося за відсутності доказів та достатніх правових підстав. Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя дійшов висновку, що фактичні докази не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба. І навів мотивувальну частину ухвали Печерського районного суду Києва від 30.10.2016, де пояснюється, що незастосування арешту коштів може призвести до їх зникнення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Натомість вже 2 березня суддя Писанець за клопотанням адвоката Салазського скасував арешт мільйонів Януковича. Гроші визволили за допомогою твердження, що у сина екс-президента відсутній необхідній процесуальний статус, а заблоковані кошти не є предметом злочину у кримінальному провадженні, де фігурують службові особи державних підприємств залізничного транспорту та ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку».

Однак 6 березня ГПУ відреагувала на спробу скористатися мільйонами Януковича, заявивши, що спільно з Держфінмоніторингом одразу заблокували кошти на рахунках банку Порошенка.

Водночас 6 березня слідчий суддя Ірина Литвинова знову зняла арешт з цих же грошей. Вона зробила висновок про відсутність будь-якого зв’язку між сином Януковича і посадовими особами ДТГО «Південно-Західна залізниця», дії яких досліджуються у кримінальному провадженні.

9 березня суддя Наталія Васильєва написала нову ухвалу в епопеї з мільйонами Януковича-молодшого, повторно їх арештувавши. В офіційному документі служителька Феміди зауважила, що її колега Литвинова при ухваленні зняття арешту не враховала матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України за №0555/2016/ДСК від 15.12.2016, №0570/2016/ДСК від 21.12.2016, №0050/2017/ДСК від 17.02.2017 у рамках кримінального провадження №42014000000000931 від 15 вересня 2014 року. Фактичним власником зазначених коштів є Олександр Янукович, а не інші особи, на яких формально відкриті рахунки у МІБ.

Як відомо, за версією слідства, службові особи ВБР з 2011 року створили організовану групу за участю працівників банку з метою легалізації коштів.

Банківські працівники уклали з ВБР однотипні депозитні договори, на підставі яких відкрили депозитні рахунки на свої прізвища та розмістили на них кошти, позичені в однієї особи.

Під час досудового розслідування було добуто достатньо даних, що вказані депозитні рахунки використовувалися для розміщення коштів, набутих кримінально-протиправним шляхом або отриманих внаслідок скоєння кримінальних правопорушень.

Зазначимо, що Олександр Янукович належить до переліку осіб, проти яких Євросоюз ввів персональні санкції від березня 2014 року. Згодом до цих санкцій долучилася й Чорногорія. Санкції не забороняють Януковичу в'їзд до цієї країни, проте всі його активи підлягають конфіскації.