КДБ Білорусі звітує про затримання 26 «бойовиків» з атрибутикою батальйону «Азов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знайдена в так званих бойовиків українська книга

У затриманих начебто виявили атрибутику «УНА-УНСО» і батальйону «Азов»

У Комітеті державної безпеки Білорусі повідомили про затримання активістів «Білого легіону» та «Молодого фронту», у яких начебто виявили атрибутику «Уна-Унсо» і батальйону «Азов».

Про це повідомляє видання Белта.

Повідомляється, що КДБ Білорусі затримані активісти «Білого легіону» на чолі з Мирославом Лозовським, а також «Молодого фронту» на чолі з Дмитром Дашкевичем. Загалом білоруськими спецслужбами було затримано 26 осіб.

«Проведено 29 обшуків за місцями їх проживання, перебування та зберігання предметів і документів. Вилучено автомат Калашникова, три карабіна, два пістолети, набої, гранати, кийки, метальні ножі і сокири, предмети і речовини для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, військова форма, бронежилети, каски, медичні аптечки натовського зразка, різна атрибутика батальйону «Азов», «тактичної групи Білорусь», УНА-УНСО, а також посібники по веденню бойових дій в місті», - йдеться у повідомленні ЗМІ.

КДБ Білорусі вже відкрило кримінальну справу за звинуваченням у підготовці до участі в масових заворушеннях.

Спецслужби не виключають, що вилучену у активістів зброю начебто планувалося використовувати під час вуличних акцій 25 березня.

«Планувалося також прибуття «бойовиків» з України. Йдеться про послідовників УНА-УНСО, з якими «Білий легіон» тісно співпрацює ще з 90-х, а також про інших осіб, які брали участь в бойових діях на сході України в складі націоналістичних формувань», - зазначає ЗМІ.

Нагадаємо, що 21 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання десятків «бойовиків», які готували провокації зі зброєю. За його словами, вони готувались у таборах, розташованих в «Україні, Білорусі і ще в якійсь країні».

Служба безпеки України вимагала від білоруської сторони роз’яснити ситуацію із «затриманням бойовиків з таборів в Україні».

Нещодавно звинувачуючи західні спецслужби та «п'яту колону» в нагнітанні обстановки в Білорусі, Лукашенко згадав про начебто спробу прориву на джипі через українсько-білоруський кордон. Українська сторона стверджує, що дана інформація про спробу прориву через білоруський пункт пропуску «Олександрівка» автомобіля з України не відповідає дійсності.

Вчора ввечері президент України Петро Пороенко провів телефонну розмову з Лукашенком. В офіційному звіті немає жодної згадки про вищевказані події.