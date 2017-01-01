Керівництво аеропорту «Бориспіль» повинне створити належні умови для Ryanair, - Омелян

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Переговори України з представниками Ryanair тривали більше 5 років

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян запевнив, що компанія Ryanair буде здійснювати рейси з України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

За його словами, переговори з представниками найбільшої європейської лоукост-авіакомпанії тривали більше 5 років, і тільки в березні 2017 авіакомпанія офіційно оголосила про початок роботи в Україні вже з осені поточного року.

«Цьому рішенню передувала тривала робота сотень людей, що жили цією ідеєю і, фактично, здійснили мрію мільйонів українців про дешеві, доступні і комфортні перельоти до Європи. Тепер завдання керівництва аеропортів Києва і Львова - створити належні умови не тільки для Ryanair, але і для інших лоукост-авіакомпанії» , - йдеться в повідомленні.

Омелян також зазначив, що залучення лоукост-авіакомпанії - важливий крок до створення конкуренції на ринку авіаперевезень, яка повинна дати пасажирам більший вибір і комфорт за меншу ціну.

Як повідомлялося, міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ), найбільший аеропорт України, продовжує комерційні переговори з найбільшим європейським лоукостером – ірландською авіакомпанією Ryanair, але наразі не може погодитись на запропоновані авіаперевізником умови.

Ірландський лоукост Ryanair відкриває рейси з України. Авіакомпанія оголосила про свої перші рейси з Києва до Лондона, Манчестера, Ейндховена і Стокгольма. Крім того, Ryanair у жовтні відкриє польоти зі Львова до Кракова, Будапешта, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Ейндховена і Лондона.

Квитки на рейси в жовтні і листопаді українці зможуть купити за акційною ціною 19,99 евро (акція стартує 16 березня).

Ryanair є найбільшим європейським лоукостером і пропонує найнижчі ціни на багатьох маршрутах. В акційні дні вартість квитків на деяких маршрутах може становити від 2–5 євро.

Також лоукост Wizz Air відкриває нові рейси з Києва.

Також турецький лоукост Pegasus запустив рейс Київ – Анкара.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян також заявив, що у 2017 році на український ринок зайдуть європейські лоукости.