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    Керівництво Авдіївки: потреби в гуманітарній допомозі вже немає

    • Сьогодні, 07:30
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    Гуманітарна допомога Авдіївці з Сумщини
    Гуманітарна допомога Авдіївці з Сумщини

    На складах в Авдіївці залишаються тонни продуктів

    У прифронтову Авдіївку продовжують надсилати гуманітарна допомога з усіх куточків України, проте влада міста просить припинити українців відправляти численні гумконвої з продуктами та одягом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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    «Продуктові набори вже отримали 70% жителів Авдіївки, а на складі тим часом лишаються тонни води, кілограми цукерок, мішки з овочами і крупами. Гуманітарної допомоги настільки багато, що дехто навіть продає отримані харчі на ринку, аби заробити гроші. Однак містян наразі цікавить не їжа, а будматеріали для відновлення пошкоджених обстрілами будинків», - розповів заступник керівника міської військово-цивільної адміністрації Роман Шахов.

    За його словами, в Авдіївці за останні тижні налічується близько 400 пошкоджених будинків, тож завезених шиферу, руберойду, цегли та деревини вистачить не всім. Їх роздають лише після ретельного огляду будинків.

    Голова міста зізнається, що в критичний момент, «коли не було ні світла, ні води, ані тепла - жителі мирних областей Авдіївку врятували. Але тепер, потреби в підтримці вже немає».

    Як повідомляв «Главком», впродовж усього часу війни в Авдіївці постраждало 1032 будинки в приватному секторі та 91 багатоповерхівка. В період з 29 січня по 20 лютого в місті було пошкоджено 328 цивільних будинків.

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