Керівництво авіазаводу в Уфі просить працівників повернути в їдальню 500 столових приборів, вкрадених за один день

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На оголошення про зникнення 299 виделок і 238 ложок звернули увагу користувачі соцмереж

В інтернеті активно обговорюють оголошення, розміщене їдальнею Уфимського моторобудівного виробничого об'єднання, пише видання Лайф.ру.

На оголошення про зникнення 299 виделок і 238 ложок звернули увагу користувачі соцмереж. Директор заводської їдальні підтвердила цей факт і розповіла, що такі випадки не рідкість і працівники заводу часто забирають із собою прилади і тарілки після обіду.

За її словами, співробітники підприємства просили поміняти алюмінієві прилади на столові прибори з нержавіючої сталі заради зручності, і як тільки їм пішли назустріч, всього за один день понад півтисячі нових приборів зникли.

«Просто люди ось такі несвідомі, ми для них усе це робимо, намагаємося щось оновити, щось приємне закупити, а вони ставляться до цього з великою неповагою, не цінують, тільки все вимагають і вимагають», – прокоментувала ситуацію директор заводської їдальні.

Предмети виносять у кишенях, сумках, сітках, потік людей у великих дво-триповерхових їдальнях дуже великий, і за всіма неможливо встежити. Самі працівники заводу пишуть у соцмережах, що їм соромно за таких колег.