Керівництво Луганщини пропонує відкрити ще один КПВВ

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Створення додаткового контрольного пункту пропуску через лінію розмежування мало б зменшити навантаження на пішохідний перехід у Станиці Луганській

Керівництво Луганської обласної державної адміністрації звернулося до Антитерористичного центру при Службі безпеки України з обґрунтованими пропозиціями щодо відкриття додаткового пункту перетину лінії розмежування сторін Алчевськ – Новотошківське – Лисичанськ і створення КПВВ «Новотошківське». Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА.

Зокрема, запропоновано винести зазначене питання на розгляд центральних органів виконавчої влади, а також під час чергового раунду переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську.

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Як зазначено у зверненні, розташування смт Новотошківське Попаснянського району безпосередньо на автомобільній трасі (Р-66) значною мірою вирішує питання прибуття до пункту пропуску мешканців населених пунктів, розташованих на непідконтрольній український владі території Луганської області. Аналіз стану комунікацій та об’єктів інфраструктури свідчить про те, що є можливість організувати КПВВ у повній відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів. Крім цього, поблизу запланованого місця створення контрольного пункту розташоване бомбосховище на 300 осіб, що дозволяє, у разі початку обстрілів з боку терористичних угруповань протягом стислих термінів провести евакуацію громадян.

Передбачається, що наявність постійних пунктів спостереження міжнародних організацій (ОБСЄ, Червоний Хрест та ін.) дозволить значною мірою підвищити рівень безпеки цивільного населення під час роботи пункту пропуску.

Створення додаткового контрольного пункту пропуску через лінію розмежування мало б зменшити навантаження на пішохідний перехід у Станиці Луганській, значно б знизило рівень соціальної напруги та усунуло підґрунтя для розпалювання антиукраїнської пропаганди.

Як відомо, протягом минулого року керівництвом облдержадміністрації було реалізовано дві спроби відкрити КПВВ «Золоте». З цією метою було розбудовано та облаштовано об’єкти інфраструктури контрольного пункту в’їзду-виїзду, створено укриття для цивільних осіб, військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, створено сталу систему для забезпечення діяльності пункту в’їзду-виїзду. Проте через недотримання бойовиками власних зобов’язань КПВВ «Золоте» так і не вдалося відкрити.