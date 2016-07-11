Керівництво митного поста «Тиса» відсторонили від служби за пропуск контрабанди

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Керівництво митного поста «Тиса» відсторонили від служби за пропуск великої партії контрабанди

Українські митники не помітили 125 тис. пачок сигарет і майже тонну бурштину

Керівництво митного поста «Тиса» на Закарпатті відсторонили від служби, після того як угорські прикордонники в четвер, 27 квітня, затримали велику партію контрабандних сигарет і бурштину-сирцю в транспорті, який приїхав з України.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

В транспорті, який пройшов через українських митників, знайшли 125 тисяч пачок сигарет і 916 кілограмів бурштину.

«Слідчим прокуратури Закарпатської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України головному державному інспектору МП «Тиса» Берчі В. В., який проводив митне оформлення транспортного засобу, йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За поданням прокуратури керівництво посту та відділу «Тиса» відсторонено від служби», - написав Луценко у Facebook.