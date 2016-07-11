  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Керівництво митного поста «Тиса» відсторонили від служби за пропуск контрабанди

    • Сьогодні, 21:44
    • Розсилка
    Керівництво митного поста &laquo;Тиса&raquo;&nbsp;відсторонили від служби за пропуск великої партії контрабанди
    Керівництво митного поста «Тиса» відсторонили від служби за пропуск великої партії контрабанди

    Українські митники не помітили 125 тис. пачок сигарет і майже тонну бурштину

    Керівництво митного поста «Тиса» на Закарпатті відсторонили від служби, після того як угорські прикордонники в четвер, 27 квітня, затримали велику партію контрабандних сигарет і бурштину-сирцю в транспорті, який приїхав з України.

    Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

    В транспорті, який пройшов через українських митників, знайшли 125 тисяч пачок сигарет і 916 кілограмів бурштину.

    «Слідчим прокуратури Закарпатської області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України головному державному інспектору МП «Тиса» Берчі В. В., який проводив митне оформлення транспортного засобу, йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За поданням прокуратури керівництво посту та відділу «Тиса» відсторонено від служби», - написав Луценко у Facebook.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Керівництво митного поста «Тиса» відсторонили від служби за пропуск контрабанди
    Керівництво митного поста «Тиса» відсторонили від служби за пропуск контрабанди
    Керівництво митного поста «Тиса» відсторонили від служби за пропуск контрабанди
    Керівництво митного поста «Тиса» відсторонили від служби за пропуск контрабанди

    Читайте також
    прикордонники митниця Юрій Луценко Генпрокурор корупція в Україні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ