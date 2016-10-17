Керівництво Нацбанку перевірять щодо розтрати коштів на рефінансування, - Ситник

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Кілька місяців розслідується кримінальне провадження, в якому фігурує керівництво Націбанку

Керівництво Національного банку України (НБУ) перевірять на причетність до розтрати коштів, виділених на рефінансування низки комерційних банків, збиток може обчислюватися мільярдами.

Про це повідомив глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в ефірі телеканалу «1+1».

«У нас уже кілька місяців розслідується кримінальне провадження, в якому фігурує керівництво Національного банку України, і воно пов'язане з розтратою коштів, виділених низці комерційних банків на рефінансування. Законність розтрати цих грошей, причетність до незаконної розтрати цих коштів є предметом розслідування цієї справи. ... ми перевіряємо законність витрат коштів на рефінансування і причетність до цього процесу керівництва НБУ», - повідомив він.

Ситник також розповів, що паралельно проводиться робота по витребуванню матеріалів із закордону, оскільки велика частина коштів, які видавалися в якості рефінансування, переводилися на офшорні рахунки або рахунки іноземних банків.

Глава НАБУ уточнив, що можливий збиток може обчислюватися мільярдами.

«Ми говоримо про те, що в будь-якому випадку такі величезні потоки не могли обійтися без участі керівництва Нацбанку, тому на причетність до цих дій буде перевірятися практично все керівництво», - наголосив він.

Раніше голова Національного банку Валерія Гонтарева заявляла, що поки що не збирається залишати свою посаду та оголосить про відставку за місяць.