Керівництво Нацгвардії покриває офіцерів-сепаратистів – нардеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Білецький

Нардеп Андрій Білецький заявив, що керівництво Нацгвардії покриває офіцерів-сепаратистів та звинуватив їх у систематичному знищенні добровольчих батальйонів.

Про це він написав у своєму блозі на «Українські правді».

За його словами, є докази, що доводять корупцію в Нацгвардії.

Ми вже маємо докази того, що ця система краде кожну третю гривню. Невдовзі я буду готовий оприлюднити ці факти,

– зазначив Білецький.

Зокрема, він звинуватив у сепаратизмі командира Центрального оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії, полковника Олександра Голякова.

«У лютому 2014 року він під прапорами «Партії Регіонів» створював Криворізький Антимайдан та закликав людей записуватись у «Криворізьку гвардію». Приклад іншого характеру – полковник Юрій Колмик, заступник командира військової частини 3057. Під час наступу російських військ у Криму та на Донбасі цей офіцер активно долучився у соцмережах до тих, хто пропагував «ДНР» та приєднання до Росії. Його заступник, майор Юрій Задерін, у соцмережах голосував за створення Новоросії, підтримував Путіна та дії «Беркута» на Майдані», – повідомив Білецький.

Він додав, що такі дії ставлять під загрозу всю обороноздатність України.

«Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності країни, на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція», – додав Білецький.