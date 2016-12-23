Керівництву операції в Княжичах можуть пред’явити статтю «вбивство»

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Місце тргедії в Княжичах

Відбулася низка слідчих дій, які дозволяють говорити про уточнення підозри керівникам цієї трагічної операції

Керівництву операції в с. Княжичі Броварського району Київської області, під час якої сталася перестрілка між правоохоронцями, можуть розширити підозру на ст.115 Кримінального кодексу «умисне вбивство». Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Відбулася низка слідчих дій, які дозволяють нам говорити про уточнення підозри керівникам цієї операції. У них у всіх зараз є службова недбалість, яка призвела до особливо тяжких наслідків у вигляді загиблих. Але після експертиз її може бути уточнено, зокрема пред'явленням статті 115 – «вбивство», - розповів Луценко в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Водночас генпрокурор зазначив, що експертизи ще не завершено.

Луценко також розповів, що будинок, біля якого була перестрілка, був пограбований після грабіжників ще й правоохоронцями. «Зараз у нас є факти того, що будинок, біля якого сталася перестрілка, був пограбований двічі - один раз грабіжниками, вдруге працівниками правоохоронних органів», - сказав він.

Крім того, генеральний прокурор додав, що розслідують також події під час затримання грабіжників на околицях Києва.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція України притягнула до дисциплінарної відповідальності 20 поліцейських, винних у перестрілці в Княжичах Київської області.

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 3 грудня в Княжичах. Як повідомлялося раніше, під час перестрілки загинуло двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Про всі обставини трагедії читайте тут.