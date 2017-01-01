Керівник центру перспективних досліджень звернеться до суду через дії силовиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Філіпчук

Слідчі дії Філіпчук назвав «чистою політичною репресією»

Керівник Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук заявляє, що звернеться до суду через дії силовиків в центрі.

«Звичайно, я звернуся до суду… Було завдано шкоди моєму здоров’ю, глибокого стресу всьому колективу...» – заявив він.

«Нам показали документи щодо причин обшуку. В документах було зазначено, що це є результатом здійснення мною і нашим центром аналітичної роботи щодо мирного врегулювання на сході України, що, на думку судді і прокуратури, підбурює суспільство, а також було пов'язано з нашою роботою з Артеменком... провадження щодо Артеменка, а не стосовно безпосередньо нас», – повідомив керівник центру.

Слідчі дії Філіпчук назвав «чистою політичною репресією».

Раніше сьогодні стало відомо про проведення обшуку в центрі перспективних досліджень. Згодом у прокуратурі Криму підтвердили, що обшук у Міжнародному центрі перспективних досліджень (МЦПД) проводиться в рамках справи щодо заяв народного депутата Андрія Артеменка, депутат користувався послугами центру.