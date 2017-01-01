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    Керівник центру перспективних досліджень звернеться до суду через дії силовиків

    • Сьогодні, 22:46
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    <span>Василь Філіпчук</span>
    Василь Філіпчук

    Слідчі дії Філіпчук назвав «чистою політичною репресією»

    Керівник Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук заявляє, що звернеться до суду через дії силовиків в центрі.

    «Звичайно, я звернуся до суду… Було завдано шкоди моєму здоров’ю, глибокого стресу всьому колективу...» – заявив він.

    «Нам показали документи щодо причин обшуку. В документах було зазначено, що це є результатом здійснення мною і нашим центром аналітичної роботи щодо мирного врегулювання на сході України, що, на думку судді і прокуратури, підбурює суспільство, а також було пов'язано з нашою роботою з Артеменком... провадження щодо Артеменка, а не стосовно безпосередньо нас», – повідомив керівник центру.

    Слідчі дії Філіпчук назвав «чистою політичною репресією».

    Раніше сьогодні стало відомо про проведення обшуку в центрі перспективних досліджень. Згодом у прокуратурі Криму підтвердили, що обшук у Міжнародному центрі перспективних досліджень (МЦПД) проводиться в рамках справи щодо заяв народного депутата Андрія Артеменка, депутат користувався послугами центру.

    обшук документи
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