Керівник центру перспективних досліджень звернеться до суду через дії силовиків
- Сьогодні, 22:46
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Слідчі дії Філіпчук назвав «чистою політичною репресією»Керівник Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук заявляє, що звернеться до суду через дії силовиків в центрі.
«Звичайно, я звернуся до суду… Було завдано шкоди моєму здоров’ю, глибокого стресу всьому колективу...» – заявив він.
«Нам показали документи щодо причин обшуку. В документах було зазначено, що це є результатом здійснення мною і нашим центром аналітичної роботи щодо мирного врегулювання на сході України, що, на думку судді і прокуратури, підбурює суспільство, а також було пов'язано з нашою роботою з Артеменком... провадження щодо Артеменка, а не стосовно безпосередньо нас», – повідомив керівник центру.
Слідчі дії Філіпчук назвав «чистою політичною репресією».
Раніше сьогодні стало відомо про проведення обшуку в центрі перспективних досліджень. Згодом у прокуратурі Криму підтвердили, що обшук у Міжнародному центрі перспективних досліджень (МЦПД) проводиться в рамках справи щодо заяв народного депутата Андрія Артеменка, депутат користувався послугами центру.