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    Керівник Держкосмосу: український космос без Росії – можливий

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    <p>Ракета-носій &laquo;Дніпро&raquo;</p>

    Ракета-носій «Дніпро»

    За словами Юрія Радченка, конструктори виключили з проектів російські комплектуючі

    Космос став величезним бізнесом в Україні і він щороку зростає. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив виконуючий обов’язки голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко.

    «Безумовно космос став величезним бізнесом – 270 млрд в рік. І він росте близько 10% в рік. Ніякої іншої галузі в світі не існує, де були б такі високі темпи зростання і, звичайно, високі прибутки», – сказав Радченко.

    «Щодо спільних проектів з Росією, звичайно, ми мали серйозну втрату. Ми втратили російський ринок нашої готової продукції, втратили російських [постачальників] готової продукції і комплектуючих матеріалів, і космічна галузь України була в дуже серйозній ситуації, коли нам треба займатися і імпортозаміщенням, і пошуком ринків для нашої готової продукції», – розповів він.

    Разом з тим він наголосив, що ці питання практично вирішені українськими інженерами і конструкторами.

    «У нас є можливості виключити із будівництва тих проектів, які ми на сьогодні запланували, російську комплектацію і матеріали. Тобто український космос без Росії – можливий», - повідомив Радченко.

    Джерело: 5 канал

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