Керівник Держкосмосу: український космос без Росії – можливий

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Ракета-носій «Дніпро»

За словами Юрія Радченка, конструктори виключили з проектів російські комплектуючі

Космос став величезним бізнесом в Україні і він щороку зростає. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив виконуючий обов’язки голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко.

«Безумовно космос став величезним бізнесом – 270 млрд в рік. І він росте близько 10% в рік. Ніякої іншої галузі в світі не існує, де були б такі високі темпи зростання і, звичайно, високі прибутки», – сказав Радченко.

«Щодо спільних проектів з Росією, звичайно, ми мали серйозну втрату. Ми втратили російський ринок нашої готової продукції, втратили російських [постачальників] готової продукції і комплектуючих матеріалів, і космічна галузь України була в дуже серйозній ситуації, коли нам треба займатися і імпортозаміщенням, і пошуком ринків для нашої готової продукції», – розповів він.

Разом з тим він наголосив, що ці питання практично вирішені українськими інженерами і конструкторами.

«У нас є можливості виключити із будівництва тих проектів, які ми на сьогодні запланували, російську комплектацію і матеріали. Тобто український космос без Росії – можливий», - повідомив Радченко.

Джерело: 5 канал