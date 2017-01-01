Керівник «Євробачення» - Порошенку: Конкурс у Києві пройшов бездоганно

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Зустріч Петра Порошенка з організаторами та ведучими Євробачення

Порошенко зустрівся з організаторами та ведучими «Євробачення 2017»

Президент України Петро Порошенко зустрівся з організаторами та ведучими загальноєвропейського музичного конкурсу «Євробачення 2017» та привітав їх з успішним проведенням конкурсу. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Мої щирі поздоровлення вам усім. «Євробачення 2017» було організовано на дуже високому рівні. І це є результатом дуже ефективної координації та взаємодії вашої і нашої команд», - сказав Порошенко.

Президент також відзначив величезну роботу з підготовки, організації та проведення пісенного конкурсу на належному рівні. «Це не лише питання дизайну чи творчих рішень, а також питання забезпечення безпеки для учасників та гостей. Я дуже радий, що нам вдалося все організувати на високому рівні. І це дало можливість нашим гостям почувати себе комфортно. Тисячі людей працювали над тим, щоб створити позитивний імідж України. І мені, видається, нам це вдалося зробити», - сказав Порошенко.

Він також висловив сподівання, що тисячам іноземних гостей, які в ці дні відвідали Київ, сподобалася як організація самого конкурсу, так і гостинність нашої столиці.

«Попри російську агресію та російську окупацію, українці та українська влада показали свою гостинність і зробили все від них залежне, щоб організувати по-справжньому прекрасну подію", - сказав президент та подякував співачці Джамалі за те, що вона привезла «Євробачення» до України.

Керівник пісенного конкурсу Євробачення Ян Ола Санд також відзначив надзвичайно високий рівень організації конкурсу в Києві: «Кожного року ми маємо якісь певні зауваження чи скарги: чи то транспорт, чи логістика, безпека, чи інші аспекти. Але «Євробачення» в Києві пройшло бездоганно. Ми не мали жодних проблем. З українського боку все було організовано на найвищому рівні».

Від імені Європейського мовної спілки (ЄМС) президента України привітав та подякував за блискучу організацію конкурсу член Адміністративної ради ЄМС Павел Грицак. «Це величезна міжнародна подія з тисячами іноземців, які відвідали Україну. Одне з найрейтинговіших телешоу з багатьма викликами і ризиками, особливо в сфері безпеки. І факт полягає в тому, що була зроблена чудова робота, щоб усі журналісти, конкурсанти та фанати відчули гостинність Києва і перебували в комфортних умовах. Я дякую українській владі і вам, пане Президенте, за цю значущу підтримку», - сказав він.

«Попри побоювання скептиків щодо можливих загроз, я гордий тим, що ми зробили цю прекрасну подію. Ніхто не зміг зупинити нас», - зазначив президент і запросив усіх присутніх відвідати фінал Лігі Чемпіонів, який відбудеться в травні 2018 року в Києві.

Нагадаємо, Сальвадор Собрал із Португалії з піснею «Amar Pelos Dois» сенсаційно здобув перемогу на «Євробаченні-2017», набравши найбільшу кількість балів - 758. Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії - 615 балів, а третє - представники Молдови SunStroke Project з 374 балами.