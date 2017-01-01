Керівник Місії України при НАТО пояснив, чому Україна не може повністю відмовитися від торгівлі у військовій сфері з Росією

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Фото: focus.ua В.о. голови місії України при НАТО Єгор Божок

Україна синхронно діє з країнами–членами НАТО, розриваючи кооперацію з країною-агресором РФ, зазначив Єгор Божок

Україна поки що не може відмовитися від торгівлі з Росією у військовій сфері, оскільки це вимагає імпортозаміщення, а на це потрібен час. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Єгор Божок, виконуючий обов’язки голови місії України при НАТО.

Він зазначив, що 70 років усе організовувалося таким чином, щоб максимально обмежити можливості незалежного функціонування України. «Тобто всі виробництва замикалися таким чином, щоб замкненого циклу у багатьох напрямах в України не було. Є ж критичний експорт, зупинивши який можна негативно вплинути на гуманітарні процеси. Повна зупинка експорту чи імпорту з Росією вимагає імпортозаміщення. А це процес, який не вирішується за одну ніч. Ми намагаємося вести цивілізований шлюборозлучний процес із РФ. Де ми можемо, вже відмовилися від цієї взаємодії, в деяких випадках інерція ще триває…», - пояснив Божок.

Він запевняє: «Ми настільки активно почали інтегруватися в західний ринок озброєнь і військової техніки, налагоджувати кооперацію із західними партнерами, що нам, у принципі, ніколи не буде потрібно повертатися до промисловості РФ».

Божок також зазначив, що до сьогодні значна кількість країн–членів НАТО продовжує оборонно-технічну співпрацю з РФ. «На озброєнні цих країн до останнього часу перебувало озброєння радянського зразка, у деяких країн і досі перебуває. Я кажу переважно про країни Східної Європи, які входили до так званого соцтабору. Якщо ми говоримо про цивілізоване співіснування двох різних систем, тобто РФ і західного світу, то це одна справа. Але коли одна зі сторін відкриває своє справжнє лице агресора, про жодну взаємодію не може йтися. Наприклад, Польща, Словаччина і Чехія є членами НАТО. РФ позиціонує НАТО як свого ворога, однак продовжує продавати послуги з обслуговування та модернізації озброєння та військової техніки, яка перебуває у їхнього ворога, тобто цих країн. Тут проходить дуже тонка грань між комерцією і безпекою», - сказав дипломат.

На його думку, питання, де ця грань, - філософське. «Думаю, вам однозначної відповіді ніхто не дасть. Є критичні речі, в яких не можна залежати від ворога, а є не критичні речі. Мені здається, що ми синхронно діємо з країнами–членами НАТО, розриваючи нашу кооперацію з країною-агресором», - сказав Божок.

Як писав «Главком», за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Росія у 2016 році була найбільшим партнером України у військовій сфері.