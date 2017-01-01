Керівник одного з відділень «Ощадбанку» загинув в аварії

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В ДТП загинув керівник відділення Ощадбанку

На Запорожжі сталася аварія, у якій загинув керівник відділення «Ощадбанку»

В Енергодарі Запорізької області в ДТП загинув 39-річний керівник місцевого відділення «Ощадбанку», його дружина госпіталізована у важкому стані.

Інформацію та фото-відеоматеріали про подію розмістили в суботу ряд ЗМІ Енергодару і Запоріжжя. За наявними даними, ДТП сталося в суботу рано вранці в центрі Енергодару. Біля культурно-ділового центру Запорізької атомної станції (ЗАЕС) автомобіль Lanos, за кермом якого перебував чоловік 1978 року народження, врізався у вантажівку.

Водій легкового автомобіля, яким виявився керуючий місцевим відділенням «Ощадбанку» Руслан Яшник, загинув на місці, а пасажирка - його дружина, 1980 року народження, госпіталізована у важкому стані в місцеву лікарню.

Як розповіли агентству «Інтерфакс-Україна» в ГУ ДСНС у Запорізькій області, для вилучення постраждалих з Lanos були залучені співробітники 13-й державної пожежно-рятувальної частини Енергодарського підрозділу ДСНС з охорони ЗАЕС, яким довелося розрізати понівечений автомобіль за допомогою гідравлічного спецобладнання.

Поліція поки офіційно не коментує ДТП. Є дані, що автомобіль Lanos їхав з вимкненими фарами.