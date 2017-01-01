Керівник Суспільного мовлення зізнався, що ходить озброєним

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Зураб Аласанія

Зураб Аласанія носить із собою вогнепальну зброю

Голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» Зураб Аласанія запевняє, що не боїться політичного тиску з боку влади, але вже 15 років ходить озброєний. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Чого я точно не боюся, то це політичного тиску. А от економічного - боюсь. Вони ж бюрократи в уряді. Мінфін скаже: ой, а у нас нема грошей, відчепиться. Оце буде проблема», - сказав Аласанія.

Він запевняє, що йому байдуже на політичний тиск. «Вони, влада, чиновники завжди будуть намагатися вплинути. Вони дзвонитимуть вашому головреду, іншим головредам. Як я з цим впорався? Ви можете подивитися по ефірах за три роки. Все чисто. Далі вони теж намагатимуться. Я не знаю їхніх інструментів, може ще якісь придумають для тиску. Тому я ходжу озброєний. Вже 15 років. З часів Ігоря Александрова, Гії Гонгадзе. Тоді була гумова зброя, а зараз вогнепальна. Які часи, така і зброя. У мене форт, але зараз уже бойовий. Були часи, приходили до хати, аби депортувати мого батька, сестру з країни. Так, за часів Кучми у нас таке було», - розказав Аласанія.

Коментуючи той факт, що його минулого року публічно захищав глава МВС Арсен Аваков, Аласанія заперечив, що вони друзі.

«Ми з ним приятелі, не можу сказати, що друзі. Він вперше публічно захистив мене у 2008 році, коли мене намагався зняти Геннадій Кернес. Арсен Аваков тоді був губернатором Харківщини», - сказав він.