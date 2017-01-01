Керівник Суспільного назвав мінімальну зарплату, яку будуть отримувати журналісти

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Голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» Зураб Аласанія

Аласанія розповів, скільки він отримуватиме на посаді голови правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України»

Зураб Аласанія, голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» в інтерв’ю «Главкому» розповів, скільки буде отримувати журналіст на Суспільному каналі.

«Початково ми вже поставили рівень: 6600 гривень. Це база. До того у нас було 1773 грн. А тепер 6600 – з цього можна починати. Якщо ви киянин, то скажете, що це замало, я згоден. Але для співробітників у регіонах це вже цифра», - зазначив Аласанія.

Він додав, що навіть, якщо журналіст в комерційному медіа отримає вдвічі більше, їм доводиться миритися із певною цензурою.

«Ви ж знаєте: зараз в країні нема невеликих компаній, які не залежать від власників. А вони рано чи пізно приходять і кажуть: те не роби і те не роби. Я знаю дуже багатьох кайфових людей, які згодні втратити в зарплатні, аби працювати чесно. Наступного року, я вам кажу, буде кадровий обвал. Будуть приходити люди, які зрозуміють: опа! Ця компанія ожила, там є більш-менш пристойні гроші. І там є свобода», - зауважив голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України».

Він також розповів, що його зарплатня виписана в угоді «до копійки».

«76 тисяч 800 гривень. Вони (Наглядова рада, - «Главком») починали обговорення із 115 тисяч, але спустилися до 76 тисяч. Усе полягає в тому, що з ця зарплата - орієнтир для нижчих рівнів менеджменту», - пояснив Аласанія.

Він розповів, що бонуси в роботі для нього не передбачені: «Вони там заохочувальні бонуси передбачають, але не описують точно, за що і як. Все постійно вирішує Наглядова рада. Але, наприклад, як голова правління, я можу розпоряджатися 5% загальних коштів компанії. Це крута цифра. Але в принципі, в західних компаніях ця цифра доходить до 10%».