Керівник «Укравтодору» обіцяє за 10 років відремонтувати всі дороги

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Керівник «Укравтодору» Славомір Новак

Новак запевнив, що говоритиме про ремонт доріг в Україні лише правду

Згідно з розрахунками експертів, аби швидко покращити дороги, впродовж наступних п'яти років потрібно по 50 мільярдів гривень щороку.

Про це керівник «Укравтодору» Славомір Новак заявив в інтерв'ю BBC.

«Якщо ми матимемо принаймні 25–30 мільярдів наступного року, хоча б 40 у 2019-му і далі нарощуватимемо цю суму, при цьому витрачаючи ці гроші лише на оті 50 тисяч кілометрів доріг національного значення, за 7–10 років ми відремонтуємо всю цю мережу», – повідомив Новак.

Він заявив, що не слід очікувати ремонту всіх доріг до літа.

«Ні, це неможливо. Я не чарівник. Я волію говорити людям правду: маємо стільки грошей, скільки маємо, і витрачатимемо їх добре, прозоро і мудро, не марнуючи їх», – додав Новак.

Він висловив переконання, що вже за кілька років українці відчують поліпшення доріг.

Раніше «Укравтодор» оприлюднив середню вартість ямкового ремонту в Україні (ДОКУМЕНТ).

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