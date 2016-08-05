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    Керівник «Укравтодору» обіцяє за 10 років відремонтувати всі дороги

    • Сьогодні, 17:45
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    Керівник &laquo;Укравтодору&raquo; Славомір Новак
    Керівник «Укравтодору» Славомір Новак

    Новак запевнив, що говоритиме про ремонт доріг в Україні лише правду

    Згідно з розрахунками експертів, аби швидко покращити дороги, впродовж наступних п'яти років потрібно по 50 мільярдів гривень щороку.

    Про це керівник «Укравтодору» Славомір Новак заявив в інтерв'ю BBC.

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    «Якщо ми матимемо принаймні 25–30 мільярдів наступного року, хоча б 40 у 2019-му і далі нарощуватимемо цю суму, при цьому витрачаючи ці гроші лише на оті 50 тисяч кілометрів доріг національного значення, за 7–10 років ми відремонтуємо всю цю мережу», – повідомив Новак.

    Він заявив, що не слід очікувати ремонту всіх доріг до літа.

    «Ні, це неможливо. Я не чарівник. Я волію говорити людям правду: маємо стільки грошей, скільки маємо, і витрачатимемо їх добре, прозоро і мудро, не марнуючи їх», – додав Новак.

    Він висловив переконання, що вже за кілька років українці відчують поліпшення доріг.

    Раніше «Укравтодор» оприлюднив середню вартість ямкового ремонту в Україні (ДОКУМЕНТ).

    Також читайте публікацію «Главкома» «Річниця Гройсмана. Стан автошляхів у країні найгірший за останні п’ять років».

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