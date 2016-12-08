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    Керівник японської компанії Nissan заявив, що йде з посади

    • Сьогодні, 08:24
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    <em>Карлос Гон</em>
    Карлос Гон

    Новий глава компанії приступить до виконання своїх обов’язків на посаді глави компанії 1 квітня

    Виконавчий директор японського автовиробника Nissan Motor Карлос Гон покине свій пост, його замінить топ-менеджер компанії Хірото Саікава.

    Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

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    «Взявши нещодавно на себе нові обов’язки Mitsubishi Motors і взявши до уваги майбутні загальні збори акціонерів Nissan, я вирішив, що настав час для того, щоб Хірото Саікава змінив мене на посаді виконавчого директора Nissan», — наводяться в заяві компанії слова Гона.

    Саікава приступить до виконання своїх обов’язків на посаді глави компанії 1 квітня.

    Варто зазначити, що Nissan Motor — один з найбільших автовиробників Японії, входить до складу альянсу Renault-Nissan. Штат компанії (за даними на кінець вересня 2016 року) налічує близько 247,5 тисячі осіб.

    Джерело: УНН
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