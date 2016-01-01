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    Керівника ОПЗ звільнено з посади

    • Вчора, 14:39
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    Одеський припортовий завод
    Одеський припортовий завод

    Валерій Горбатко керував ОПЗ із квітня 2004 року

    Валерія Горбатка звільнено з посади голови правління ПАТ «Одеський припортовий завод». Про це повідомило підприємство в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

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    Відповідне рішення наглядова рада підприємства ухвалила 28 грудня у зв'язку з проханням Горбатка звільнити його за власним бажанням за станом здоров'я.

    Горбатко керував ОПЗ із квітня 2004 року.

    ОПЗ може бути зупинено з 1 січня 2017 року, борг підприємства за газ перед НАК «Нафтогаз України» перевищує 1 млрд грн.

    ОПЗ випускає хімічну продукцію, здійснює також перевалювання аміаку на морський транспорт.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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