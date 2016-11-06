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Керівника Samsung можуть арештувати

Прокуратура Південної Кореї відклала до 16 січня питання щодо арешту фактичного керівника групи Samsung Лі Чже Йона

Прокуратура Південної Кореї відклала до 16 січня розгляд питання про видачу ордера на арешт віце-президента і фактичного керівника групи компаній Samsung Лі Чже Йона. Ймовірне взяття топ-менеджера під варту можливе у рамках справи про корупцію в оточенні відстороненої від посади президента країни Пак Кин Хе.

Про це повідомило агентство Reuters.

«Сьогодні ми не плануємо вирішувати, чи слід домагатися арешту віце-президента Лі Чже Йона», - цитує агентство заяву прокуратури. Представник прокуратури зазначив, що слідчі також розглядають питання про можливу видачу ордерів на арешт інших керівників групи компаній Samsung.

13 січня після 22-годинного допиту Лі Чже Йона спеціальною незалежною комісією з розслідування корупційного скандалу в прокуратурі Південної Кореї повідомили про розгляд питання про арешт фактичного глави групи компаній Samsung.

Лі Чже Йон є фактичним керівником групи Samsung у зв'язку з хворобою свого батька, президента цієї компанії Лі Гон Хі. За версією слідства, саме Лі Чже Йон приймав рішення про надання фінансової підтримки Чхве Сун Сіль - близької подруги президента Пак Кин Хе - в обмін на різноманітні поступки з боку влади для більш ефективного ведення бізнесу.

Зокрема, корпорація перерахувала понад 18 млн доларів на рахунки зареєстрованої в Німеччині фірми, яка належить Чхве Сун Сіль і її дочки, за нібито надані цією компанією консультаційні послуги. На думку слідчих, натомість Samsung була надана підтримка в здійсненні злиття ряду її філій, головним власником акцій яких був державний Пенсійний фонд.

Вважається, що, користуючись своїм становищем, під приводом просування спорту і культури Чхве Сун Сіль змусила багато південнокорейські компанії робити пожертвування у створені нею неурядові фонди, при цьому значну частину коштів вона привласнила собі. Слідчі вважають, що Пак Кин Хе була як мінімум обізнана про незаконну діяльність своєї подруги. Через скандал президента тимчасово відсторонили від посади після того, як 9 грудня парламент проголосував за її імпічмент.