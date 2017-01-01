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    Керівника «Укравтодору» викликали у польський Сейм щодо справи про фінансову піраміду

    • Сьогодні, 16:11
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    Глава&nbsp;&laquo;Укравтодору&raquo; Славомір Новак
    Глава «Укравтодору» Славомір Новак

    Колишній польський урядовець вважає виклик у справі Amber Gold «політичним»

    Колишній урядовець Польщі та нинішній глава «Укравтодору» Славомір Новак прибуде 23 травня на засідання слідчої комісії Сейму у справі створення і функціювання фінансової піраміди Amber Gold у Гданську.

    Про це Новак заявив у коментарі RMF.FM, пише «Укрінформ».

    «Маю намір з'явитися на засіданні. Відповідно до закону розповім усе, що захоче знати комісія», – повідомив Новак.

    Він також зазначив, що час заслуховування перед комісією є для нього незручним, адже припадає на середину тижня і доведеться відпрошуватись з роботи на кілька днів. Проте Новак намагатиметься зробити все можливе, щоб потрапити на засідання.

    «Не хочу відкладати заслуховування на інший час, хоча юридично це можливо», – констатував Новак.

    Колишній польський урядовець вважає цей виклик у справі Amber Gold «політичним».

    Декілька днів тому голова цієї ТСК, депутат правлячої партії «Право і справедливість» (PiS) Малгожата Вассерманн заявила, що Новак не підтвердив, чи приїде на заслуховування 23 травня, і спробувала просто під час засідання додзвонитися йому за телефоном.

    Новак тоді не взяв слухавку, але згодом написав відповідь Вассерманн у Twitter, зазначивши, що потрібно було надіслати йому смс-повідомлення, на яке він би їй відповів.

    Amber Gold – фінансова піраміда, яка функціонувала у Польщі в 2009–2012 роках. Компанія займалася фінансовими операціями, не маючи на це дозволу Комісії фінансового нагляду країни. Компанія таким чином ошукала 11 тис. вкладників. У 2012 році власника компанії та його дружину заарештували.

    Представники чинної влади вважають, що існування цієї піраміди впродовж трьох років було б неможливим без сприяння попередньої владної коаліції, зокрема екс-глави уряду Дональда Туска та його партійних колег, серед яких був і Новак.

    Новак є колишнім політичним соратником Туска по «Громадянській платформі», яка перебувала при владі в Польщі з 2007 по 2015 роки. Упродовж 2011–2013 років він був міністром транспорту, будівництва і морського господарства Польщі. З 2016 року – глава «Укравтодору».

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