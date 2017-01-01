Керівники НАБУ працюють на дострокові вибори, - Мартиненко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком Микола Мартиненко

За словами екс-нардепа, керівництво НАБУ дискредитувало тему боротьби з корупцією, показало неефективність і повністю завалило свою роботу

Керівники НАБУ Артем Ситник і Гізо Углава працюють на дострокові вибори парламенту для свого босса – Саакашвілі. Про це заявив у коментарі журналістам екс-депутат Микола Мартиненко, повідомляє його прес-служба.

«Вони фабрикують політичні справи щодо мене. Хотіли запустити розвал коаліції та перевибори парламенту. А потім вони підуть до Верховної Ради по списку партії Саакашвілі. Де-факто НАБУ керує грузинська група через 1-го заступника директора НАБУ Углави, Ситник там – «весільний генерал». Крім того, вони хочуть мені помститится після моїх різких заяв про їхні зловживання – тому там є і особистісний фактор», наголосив екс-депутат.

«Керівники НАБУ завдають багатомільярдної шкоди державі, вони зупиняють цілі сектори економіки. НАБУ повернуло до бюджету в 5 разів менше, ніж на них витратила держава. Навпаки, НАБУ позбавляє бюджет мільярдів доларів - тим, що блокує цілі галузі української економіки, дає некомпетентну оцінку міфічним збиткам та зриває приватизацію стратегічних підприємств. Як це було з Одеським припортовим заводом, де збитки лише від зриву приватизації перевищили 13 млрд. грн. Коли починаються гучні скандали та «маски-шоу» навкол флагманів своїх галузей, вони «лягають», – сказав Микола Мартиненко.

За його словами, керівництво НАБУ дискредитувало тему боротьби з корупцією, показало неефективність і повністю завалило свою роботу. «Згідно останньої соціології, баланс недовіри до НАБУ вже сягнув 44%, - це, наприклад, вдвічі більше за СБУ» - відзначив Мартиненко.

Прагнення НАБУ та САП арештувати своє майно Микола Мартиненко назвав «кроком відчаю з боку НАБУ та САП». «Мене обмежили в пересуваннях, хоча я нікуди не втікав. Я добровільно відмовився від депутатського мандату для чесного розслідування – а отримав політичне переслідування. Як арешт майна допоможе розгляду справи, по якій немає жодних фактів щодо мене? Коли немає доказів – починається дрібна помста і гра на публіку. Не здивуюсь, якщо це підказав їх друг Саакашвілі. НАБУ та САП скоро будуть хапати людей на вулиці лише на тій підставі, що я з кимось привітався за руку», - наголосив колишній депутат.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Києва переніс скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відмовив САП у застосуванні до колишнього народного депутата Миколи Мартиненка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 300 млн грн застави, у на 10 годину 12 травня.

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем

Згодом Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.

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Джерело: Еспресо ТВ